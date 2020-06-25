Sıcaklar arttı, dağ keçileri dereye indi - Son Dakika

Sıcaklar arttı, dağ keçileri dereye indi

ŞIRNAK - Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber dağ keçileri dere kenarlarına indi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında bulunan yaban dağ keçileri dere kenarlarına indi. Bölgede ilk defa yaban keçilerini bu kadar yakından gördüğünü belirten vatandaşlar, "İlçemizin yüksek rakımlı dağlarında bulunan dağ keçilerini çoğu kez görüyorum. Yolda giderken keçilerin dereye indiğini gördüm. Yanımdaki arkadaşımla beraber görüntüsünü çektik. Bizi fark eden hayvanlar hemen kaçtı. Derede ıslandık ama değdi" dedi.