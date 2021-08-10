SICAKLAR ARTTI KÖRKÜN KANYONU DOLDU TAŞTI - Son Dakika

ADANA'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, sahillerin yanı sıra çevrede bulunan doğal su kaynaklarının yolunu tutmaya başladı. Körkün Kanyonu, doğaseverlerin akınına uğradı.

Çukurova'nın değişik ilçelerinde bulunan Cocak Kanyonu, Küp, Simit, Dokuzoluk, Körkün Kanyonu, Geçilmezkaya ve Karaçay gibi doğal su kaynakları ve şelaleler, doğa tutkunlarının vazgeçilmez noktaları oldu. Sıcak hava ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverler, kanyonlar, şelaleler, doğal havuzlar ve ırmakların soğuk sularında yüzmenin keyfini yaşıyor.

Adana'da kent merkezinin 65 kilometre uzaklığındaki Karaisalı ilçesinde bulunan Körkün Kanyonu da sıcaklardan ve şehrin stresinden bunalan doğaseverlerin akınına uğradı. Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nün (PRODOSS) düzenlediği 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar, üstlerindeki kıyafetleriyle kendilerini ırmağın serin sularına bıraktı. Kanyonun soğuk sularında keyif dolu dakikalar yaşayan doğaseverler yöredeki doğal güzellikleri de görmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

DOĞADA SADECE AYAK İZİ BIRAKIN

Son haftalarda yaşanan orman yangınlarından büyük üzüntü duyduklarını belirten Kulüp Lideri Hüseyin Kuşdemir, 'Doğa yürüyüşlerimiz disiplin içerisindedir ve uygulanan kurallardan kesinlikle taviz vermiyoruz. Örneğin yürüyüşlerimizde sigara içmek kesinlikle yasaktır. İlkemiz, 'doğa yürüyüşlerinde sadece ayak izinizi bırakın, anılarınızı ve çöpünüzü götürün' şeklindedir? dedi.