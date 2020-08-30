Vatandaşlardan Abdulkadir Geçici de, "Havalar çok sıcak. Çok bunaldık. Gençlerle beraber geldik. Sabah saat 08.00'de geldik 14.00'ten sonra sayımız da arttı. İnsanlar akın ediyorlar" diye konuştu. Sahilde bulunan kayalıklarda güneşlenen Mustafa Şen de, "Bu yıl ilk kez geliyorum. Sezon kapanmadan fırsat bulup geldik. Burası oturduğum yere daha yakın o yüzden burayı tercih ettim. Denize girip güneşleneceğim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:26 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sıcaklar bunalttı... Fatih'te Çatladıkapı sahilline akın ettiler - Son Dakika