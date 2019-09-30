Son Dakika Haberleri: Sıcaklar geri geliyor
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Sıcaklar geri geliyor

1 saat önce

Meteoroloji genel müdürlüğü haberi verdi, hava sıcaklığının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.

Meteoroloji genel müdürlüğü haberi verdi, hava sıcaklığının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece arasında artış olacağı öngörülüyor. Hafta boyunca güneş yüzünü göstermeyedevam edecek.

(İHA)

Sıcaklar geri geliyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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