Sıcaklar geri geliyor
1 saat önce
Meteoroloji genel müdürlüğü haberi verdi, hava sıcaklığının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
Meteoroloji genel müdürlüğü haberi verdi, hava sıcaklığının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.
Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece arasında artış olacağı öngörülüyor. Hafta boyunca güneş yüzünü göstermeyedevam edecek.
(İHA)
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