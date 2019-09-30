Sıcaklar geri geliyor

Sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece arasında artış olacağı öngörülüyor. Hafta boyunca güneş yüzünü göstermeyedevam edecek.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak