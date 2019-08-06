Sıcaklar onlara bereketli geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa
'da, 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle, klima, şapka, meşrubat ve dondurma satışları arttı.
Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceyi aşması nedeniyle insanlar park ve bahçe gibi alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirmeye çalışırken, serinlemek için ise dondurma ve meşrubat tüketiyor.
Güneşin bunaltıcı sıcaklarından dolayı evinden çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlar ise klimalarına yöneliyor. Bunaltıcı sıcaklar birçok kişiyi olumsuz etkilerken, bazı meslek gruplarını da sevindirdi.
Kent merkezinde klima satışı yapan Hakkı Önkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkların yüksek seyrettiğini belirterek, bu durumun klima, buzdolabı ve dondurucu satışlarını arttırdığını söyledi.
Geçen yıla göre soğutucu ürünlerinde satışlarının arttığını aktaran Önkol, "Yazın sıcak havalarda insanlar serinlemek için klimayı tercih ediyor. Klima satışlarımızda yüzde 5 ila 10 arasında arttı. Klima, buzdolabı, dondurucu satışlarımız devam ediyor. Geçen yılda satışlarımız fazlaydı, sattığımız ürünlerin kurulması için Karadeniz
gibi serin bölgelerden buraya servisler geldi. 15 ila 20 gün arasında montaj süresi veriyorduk, bu sayede bu problem kalmadı. Kurban bayramı öncesinde de dondurucu satışlarının artmasını bekliyoruz." dedi.
Serinlemek için dondurma tüketiyorlar
Dondurma satışı yapan Murat Ericek
ise artan sıcaklıkların dondurma satışlarına olumlu yansıdığını belirtti.
Havaların ısınmasıyla işlerinin arttığını ifade eden Ericek, "Sıcaklar satışlarımızı iyi yönde etkiliyor, insanlar serinlemek için dondurma yiyorlar. Günde ortalama 250 kilogram dondurma tüketiliyor, sıcak günlerde ve hafta sonunda bu miktar artıyor. Göbeklitepe
yılı olması nedeniyle yerli ve yabancı misafirlerimiz de geliyor. Dondurmalarımızı süt, şeker ve salepten yapıyoruz, insanlarda severek tüketiyor." diye konuştu.
Oğluyla beraber dondurma alan Emrah
Ray da yaz ayında Şanlıurfa'da sıcaklara dayanmanın zor olduğunu aktararak, "Hava sıcaklıkları çok yüksek, serinlemek için dondurma yiyoruz bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şişme havuz satıcısı Zübeyir Oturakçı ise sıcaklıkların artmasıyla şişme havuzlara talebinde arttığını söyledi.
Kentte yaz aylarında bölge insanın en fazla ilgi gösterdiği soğuk içeceklerin başında ise şifalı olduğu belirtilen ve doğal meyan bitkisi köklerinden üretilen meyan şerbeti geliyor.
Hemen hemen her caddede uygun fiyatlarda satış yapan şerbetçiler, işlerinin yoğunluğundan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.