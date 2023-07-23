Sıcaklara karşı belediyeden güldüren anons: "Güneşe ateş etmeyin, kanallara çimmeyin"

Belediye, Adanalıları güneşe ateş etmemeleri için uyardı

ADANA - Türkiye'de sıcaklığın en fazla hissedildiği illerden olan Adana'da Seyhan Belediyesi, vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu. Belediye vatandaşlardan güneşe ateş etmemelerini istedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede sıcaklık 39,2 derece ölçüldü. Park ve bahçelerdeki termometreler ise 44 dereceyi gösterdi. Hal böyle olunca kentteki park ve bahçeler adeta boş kalırken bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

Güldüren anons

'Adana'da güneşe ateş edildi' söylentileri nedeniyle Seyhan Belediyesi de, ilçe içinde gezdirdiği belediye aracı ile vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu. Hissedilen sıcakların 50 dereceye ulaştığı Adana'da yapılan anonsta, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklarından dolayı, zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz" denildi.

Bu anons sosyal medyanın da gündemine oturdu ve binlerce kez izlenilip beğenildi.

"Nem nedeniyle sıcaklık çok fazla hissediliyor"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ciddi bir iklim krizi yaşandığını belirten Akay, "Bu sene ciddi anlamda farklı bir dönem yaşıyoruz. Uzunca zamandır iklim krizinden söz ediyorduk. Maalesef insan eliyle doğanın tahribatı bizlere çok ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Yakın zamanda ciddi iklim değişikliklerini gözler olduk. Bunlardan bir tanesini maalesef yaşıyoruz. Çok ciddi bir sıcaklık var. Bu sıcaklık ilimizde fazlasıyla hissediliyor. Sıcağın en fazla hissedildiği kentinde yaşıyoruz. Nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Diyarbakır'dan çok daha fazla hissediliyor. Bu rahatsızlık neticesinde bir takım tepkiler oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar çok memnun kaldı"

Yapılan anonstan vatandaşların çok memnun kaldığını anlatan Başkan Akay, "Güneşe ateş etmek, gerçekten hani bir mizansen miydi yoksa insan oğlunun çaresizliği nedeniyle yaptığı bir şey miydi bilmek mümkün değil ancak dilimizde esprisi dolaşıyordu. Bizde anonsta buna değindik. Tahminimizin ötesinde beğeni kazandı. Bu kadar olumlu tepki olacağını düşünmemiştik. Hatta bazen yaptığımız doğru mu diye düşünmüştük. Ancak vatandaşlar çok memnun kaldı" dedi.