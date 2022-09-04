Rize'de bir süredir etkili olan sıcaklık havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı - Son Dakika

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