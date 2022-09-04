Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı - Son Dakika
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Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı

04.09.2022 16:17

Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.

Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı

RİZE - Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.

Rize'de bir süredir etkili olan sıcaklık havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcaklardan bunalan Rizeli vatandaş sokak ortasında böyle duş aldı - Son Dakika
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