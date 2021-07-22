SICAKLARI UNUTTURAN YÜRÜYÜŞ - Son Dakika

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Cocak Kanyonu, serin havasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Bolkar Dağları ile Yıldız Dağı etekleri, Cocakdere Milli Park sahası içerisinde bulunan kanyon, doğaseverlere görsel şölen sunarken, buz gibi akan deresiyle de yaz sıcağını unutturuyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), kavurucu sıcaklar nedeniyle bölgeye 'üçü bir arada doğa gezisi' düzenledi. 10 kilometrelik 'orman, patika ve dere içi yürüyüşü' etkinliğine katılan kulüp üyeleri, serin havada yürümenin ve kanyon içerisin de oluşan doğal havuzların soğuk sularında yüzmenin keyfini çıkardı.

Cocak kanyonu Piynarlıbük deresinin serin sularında 3 kilometre yürüyen doğa tutkunları derin su geçişlerini ip emniyeti yardımıyla yaptı. Adrenalin dolu saatler yaşayan kulüp üyeleri yaz sıcağını unuturken, ayrıca Karadeniz'i aratmayan orman dokusu ve kanyon görüntüsüne de hayran kaldı. 5 saatlik bir yürüyüş yapan kulüp üyeleri, mola yerinde yorgunluk giderdi.

Kulüp etkinlik lideri Özkan Demircioğlu Günlük hayatta yaşadığımız birçok stresten ve sarı sıcaklardan kurtulmanın yegane yolu doğayla baş başa kalabilmektir. Tüm Adanalıları çevremiz de gizli kalmış, saklı, pek bilinmeyen doğal güzellikleri görmeye ve serin kanyonlar içerisinde yürüyüş yapmaya davet ediyoruz dedi.