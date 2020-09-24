Sıcaklığın düştüğü Şanlıurfa'da nem oranı rekor seviyeye ulaşacak - Son Dakika

Sıcaklığın düştüğü Şanlıurfa'da nem oranı rekor seviyeye ulaşacak

Sıcaklığın düştüğü Şanlıurfa'da nem oranı rekor seviyeye ulaşacak Türkiye'nin en sıcak ve güneşli gün sayısı en fazla illerinden biri olan Şanlıurfa'da düşük seviyelerde olan nem oranı Eylül ayında rekor seviyelere ulaşacak.

Sıcaklığın düştüğü Şanlıurfa'da nem oranı rekor seviyeye ulaşacak

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak ve güneşli gün sayısı en fazla illerinden biri olan Şanlıurfa'da düşük seviyelerde olan nem oranı Eylül ayında rekor seviyelere ulaşacak. Tarihi bir rekora imza atacak olan nem oranı yüzde 81 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı Eylül ayında mevsim normallerine dönmeye başladı. Bu yıl 46 derece hava sıcaklığının ölçüldüğü kentte Eylül ayı itibariyle sıcaklıklar ortalama 30 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken nem oranının yükselmeye başlaması ise vatandaşları kara kara düşündürüyor. Vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlar ile su bulunan yerlere gidiyor.

"Nem oranı yüzde 81 ile rekor kıracak"

Geçen ay ortalama nem oranı yüzde 25 civarında ölçülürken bu ay nem oranı yüzde 50'nin üzerine çıkıyor. Pazartesi günü en yüksek nem oranı yüzde 51 seviyesinde olan kette, bu oran Salı günü yüzde 69'a, Çarşamba günü ise yüzde 75 çıktı. Bu gün yüzde 79 civarında olacak nem oranı cuma günü ise yüzde 81 ile rekor seviyelere ulaşacak. Şanlıurfa'ya komşu olan Adıyaman'da en yüksek nem oranının yüzde 52 seviyelerinde olacağı belirtilirken Diyarbakır'da yüzde 50, Mardin'de ise yüzde 43 olacak. Bölgede en yüksek nem oranı ise yüzde 90 ile Gaziantep'te kendisini hissettirecek.

Ziyaretçileri yüksek nem oranı karşıladı

Şanlıurfa ve Balıklıgöl'ü ziyarete gelen yerli turistler, nem oranının çok yüksek olduğunu ve bu nedenle hava sıcaklığının çok yüksek derecede hissedildiğini belirtti. Sıcak havaya alışık olan Şanlıurfalılar ise yükselen nem oranının şaşkınlığını yaşadı. Nemden bunalan Şanlıurfalılar, gölgelik ve suyun bol olduğu yerlere akın etmeye başladı.

Sıcaklığın düştüğü Şanlıurfa'da nem oranı rekor seviyeye ulaşacak

Şanlıurfa, Türkiye, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sıcaklığın düştüğü Şanlıurfa'da nem oranı rekor seviyeye ulaşacak - Son Dakika

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