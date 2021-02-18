Sıcaklığın eksi 12 dereceye düştüğü Mudurnu'da dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Bölgede bulunan çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise donan çeşmeyi çırayla ısıtarak açmaya çalıştı.

Çatı ve toprağı adeta birleştiren buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Fındıcak köyünde bulunan bir çiftliğin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 2 metreyi buldu.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetrenin üzerine çıktığı ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ev ve sokaklarda bulunan çeşmeler dondu.

İlçede 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi sonucu buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu.

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