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Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu - Son Dakika

Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu

23.12.2021 21:16

Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttuAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eksi 17 dereceyi bulan soğuk hava sonrası ilçe merkezinden geçen derenin yanı sıra termometreler bile buz tutarken, vatandaşların soğuktan korunmak için sabah erken...

Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eksi 17 dereceyi bulan soğuk hava sonrası ilçe merkezinden geçen derenin yanı sıra termometreler bile buz tutarken, vatandaşların soğuktan korunmak için sabah erken saatlerde evlerinden dahi çıkmadıkları gözlendi.

Hafta sonu yaşanan kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini gösterdiğini Afyonkarahisar'da sıcaklıkları ise son 2 gündür '0' derecenin altına düştü. Soğuk hava kent genelinde hissedilirken, Şuhut ilçesi ise deyim yerindeyse buz kesti. Sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düştüğü ilçede ağaçlar, dereler buz tutarken, ilçe merkezindeki elektronik termometre bile soğuk havadan dolayı buz tutarak çalışmadı. Birçok binada uzun buz sarkıtlarının da oluştuğu ilçede vatandaşlar ise soğuk havadan korunmak için sabah erken saatlerde sokağa çıkmaktan kaçındı.

"Çok soğuktu patateslerimiz dondu depolarda"

İlçede hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğunu anlatan Bekir Uludağ isimli vatandaş, uzun zamandır böyle soğuk bir hava görmediklerini kaydederek, "Çok soğuk, patateslerimiz depolarda dondu, hava sıcaklığı eksi 17'yi gördü. Evden buraya gelesiye kadar hem nasıl dondum valla" dedi.

Halil Yorulmaz isimli ilçe sakini ise özellikle dışarda çalışanların dikkatli olmalarını isteyerek, "Patatesçi ve seracı arkadaşlar dikkat etsin. Hava derecesi eksi 17 dereceyi gördü. Evden buraya gelesiye kadar alnım üşüdü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilçenin ortasından geçen ve buz tutan Gali Deresi ise görüntüsü ile görenleri mest etti.

Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu
Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu
Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu
Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu

Karahisar, Hisarcık, Şuhut, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcaklığın eksi 17'ye düştüğü o ilçede termometreler bile buz tuttu - Son Dakika
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