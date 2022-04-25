Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı - Son Dakika
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Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı

25.04.2022 11:12
Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı

Mersin'de hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte birçok tatilci denizde serinledi.

Mersin'de hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte birçok tatilci denizde serinledi. Kızkalesi sahilinde yoğunluk oluşturmaya başlayan vatandaşlar tatil sezonunu açtı.

Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgası Mersin'de etkili olmaya başladı. 3 gündür artan sıcaklık nedeniyle termometreler 30 dereceyi geçti. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen birçok yerli ve yabancı turist başta olmak üzere Mersin'de yaşayan bazı vatandaşlar serinlemek için Kızkalesi'ne akın etti. Sahil bandının bir bölümünü dolduran tatilciler, denizde serinlerken, şezlonglarda güneşlendi. Özellikle çocuklar hem denizin hem de kumsalın tadını çıkardı. Ramazan ayı olması nedeniyle bazı vatandaşlar ise tekne turları gerçekleştirip sahil bandında yürüyüş yaptı. Kendini kuma gömenlerin de olduğu Kızkalesi sahilinin bayram ile birlikte tamamen sezonu açacağı belirtildi.

Tatil için Gaziantep'ten ailece geldiklerini belirten Altun Ağzıgüzel, havanın çok sıcak ve denizin de çok güzel olması nedeniyle iyi vakit geçirdiklerini kaydetti.

Birkaç gün tatil yapmak için Kızkalesi'ni tercih ettiklerini aktaran Ramazan Ağzıgüzel ise, "Hava tahminimizden çok daha sıcak çıktı. Şu an hava sıcaklığı 30-32 derecelerde var. Bugün bir yoğunluk var. Birkaç gün önce daha sakindi. Bunun sebebi de havaların ısınmasıdır. Bence insanların artık tatile başlaması lazım" dedi.

Kumsalda oynayan çocuklar da denizi çok sevdiklerini ve eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

(İHA)

Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı
Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı
Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı
Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı
Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı
Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı

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Kızkalesi, Mersin, turist, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıcaklık 30 dereceyi aştı, tatilciler deniz sezonunu açtı - Son Dakika


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