Son Dakika Haberleri: Sıcaklık Ege'de düşecek Marmara'da yükselecek

Sıcaklık Ege'de düşecek Marmara'da yükselecek

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor.

Sıcaklık Ege'de düşecek Marmara'da yükselecek, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:46 

Marmara Bölgesi, Ege, Ekonomi
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