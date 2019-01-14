Sıcaklık Ege'de düşecek Marmara'da yükselecek
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor.
Marmara Bölgesi
'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, Ege
Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:46
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