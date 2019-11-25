Son Dakika › Güncel › Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü - Son Dakika
Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü
6 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçen vatandaşlar, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan, geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
(İHA)
Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti