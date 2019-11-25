- Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçen vatandaşlar, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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