Son Dakika Haberleri: Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü
Son Dakika Genel Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü - Son Dakika

Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü

6 saat önce

- Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştüŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

- Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçen vatandaşlar, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü

Beytüşşebap, Şırnak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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