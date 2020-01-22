Sıcaklık gece 0'ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıcaklık gece 0'ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu - Son Dakika

Sıcaklık gece 0'ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu

7 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle arabaların camları buz tuttu.

Sıcaklık gece 0'ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu, System.String[]

İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle arabaların camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar camda tutan buzların çözünmesi için uğraş verdi.

İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklıklar 0'ın altına düştü. Yollarda buzlanma riski oluşurken arabaların camları da buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarıyla karşılaştı. Vatandaşlar camlardaki buzların çözünmesi için uğraş verdi.

(İHA)

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi
İstanbul 'gizemli virüs' yeni bir salgının habercisi olabilir İBB önünde Demirtaş eylemi İBB'den kar ve buzlanma uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaklık gece 0'ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]