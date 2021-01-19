Şehir merkezindeki süs havuzları dondu - Son Dakika

Çorlu'da belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan saat kulesinin süs havuzu dondu. Buz sarkıtlarının oluştuğu süs havuzu güzel görüntüler sundu. Süs havuzunu mesken belleyen ve su ihtiyaçlarını buradan karşılayan güvercinler de buz tutmasına karşın havuzdan ayrılmadı. Meteoroloji verilerine göre Çorlu'da gündüz -1 derece olan hava sıcaklığı geceleri -8 ila -10 dereceye kadar düşüyor.