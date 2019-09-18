Son Dakika Haberleri: Sıcaklık ve kuraklıktan kuruyan Akgöl havadan görüntülendi
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Sıcaklık ve kuraklıktan kuruyan Akgöl havadan görüntülendi

2 saat önce

Sıcaklık ve kuraklıktan kuruyan Akgöl havadan görüntülendi Habere giden gazeteciler, kuruyan gölü araçları ile boydan boya geçtiVAN - Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektarlık alana sahip Akgöl, bu yıl etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle tamamen kurudu.

Sıcaklık ve kuraklıktan kuruyan Akgöl havadan görüntülendi

Habere giden gazeteciler, kuruyan gölü araçları ile boydan boya geçti

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektarlık alana sahip Akgöl, bu yıl etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle tamamen kurudu.

Yaz mevsiminde Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava, son yıllarda Van ve ilçelerinde de kendini gösterdi. Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikteki 407 hektarlık alana sahip Akgöl, yağış olmaması ve sıcaklığın etkisi sonucu yaşanan kuraklık sebebiyle adeta çöle döndü. Suların tamamen çekildiği ve içerisindeki canlıların yok olduğu Akgöl'deki durum, vatandaşları da endişelendiriyor. Gölden geriye, yalnızca kapladığı 407 hektarlık boş alan kalırken, göl çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, geçmiş yıllarda da özellikle yaz aylarında gölde seviye düşüşünün olduğunu ancak ilk defa suların tamamen çekilmesine şahit olduklarını belirtti.

Kuruyan gölü görüntülemeye giden İhlas Haber Ajansı ekibi, gölü otomobil ile boydan boya geçti. Drone ile çekilen görüntülerde, kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.

Sıcaklık ve kuraklıktan kuruyan Akgöl havadan görüntülendi

Türkiye, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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