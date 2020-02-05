Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek - Son Dakika

Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek

7 saat önce

Ülke genelinde, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların bugünden itibaren 10-15 derece düşmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek, System.String[]

Ülke genelinde, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların bugünden itibaren 10-15 derece düşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin bugünden itibaren kuzeybatıdan başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bugün yağışların genellikle yağmur; Trakya'da karla karışık yağmur ve kar; Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yarın ülke genelinde yağış öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle ülke genelinde hissedilir derecede (10-15 derece) azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde; yarın ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Deprem bölgesinde yağış bekleniyor

Deprem bölgesinin ise bugün sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın ve cuma günü genellikle aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Ege Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı
Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:37:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]