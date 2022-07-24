Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı

24.07.2022 10:24

Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı 5 derecelik sıcaklık artışı sahilleri doldurdu Balıkesir'in turistik ilçelerinin bulunduğu Kuzey Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkınca vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı

5 derecelik sıcaklık artışı sahilleri doldurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in turistik ilçelerinin bulunduğu Kuzey Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkınca vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç gibi turistik ilçelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkmasıyla birlikte sahiller büyük ilgi gördü. Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Edremit'in Altınkum, Akçay, Burhaniye'nin Ören ve Ayvalık'ın Sarımsaklı plajlarında yoğunluklar yaşandı.

Sıcak hava dalgası ile yaşanan yoğunluğu değerlendiren Turizmci Yahya Yavuz "Son birkaç güne kadar soğuktu. Havalar geceleri ciddi manada hava soğuklukları vardı. Ama şimdi otuz derecenin çok üzerine çıktı. Hatta son bir hafta otuz beş kırk derece arasında. Bu da insanların herkesin deniz kıyısında sahillere hücum etmesine neden oldu. Şu anda sahiller tamamen dolu. Tıklım tıklım. Herkes denizine giriyor, serinliyor. Gayet güzel gidiyor." dedi.

Bölgede sıcak hava dalgasının pazartesi günü sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Altınkum sahilinde kaybolan Işıktaş'ın cansız bedeni yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu Altınkum sahilinde kaybolan Işıktaş'ın cansız bedeni yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Kuzey Ege, Edremit, Gömeç, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Gülşen'in konserine kaymakamlık engeli! Şile'de sahne alacaktı
09:47 PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
09:41 Yıllardır aktif siyasette yer almayan MHP'li Oktay Vural sessizliğini bozdu: Yeni sistem sağlıklı işlemiyor
09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 10:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement