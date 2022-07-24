Sıcaklıklar arttı, sahiller doldu taştı

5 derecelik sıcaklık artışı sahilleri doldurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in turistik ilçelerinin bulunduğu Kuzey Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkınca vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç gibi turistik ilçelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkmasıyla birlikte sahiller büyük ilgi gördü. Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Edremit'in Altınkum, Akçay, Burhaniye'nin Ören ve Ayvalık'ın Sarımsaklı plajlarında yoğunluklar yaşandı.

Sıcak hava dalgası ile yaşanan yoğunluğu değerlendiren Turizmci Yahya Yavuz "Son birkaç güne kadar soğuktu. Havalar geceleri ciddi manada hava soğuklukları vardı. Ama şimdi otuz derecenin çok üzerine çıktı. Hatta son bir hafta otuz beş kırk derece arasında. Bu da insanların herkesin deniz kıyısında sahillere hücum etmesine neden oldu. Şu anda sahiller tamamen dolu. Tıklım tıklım. Herkes denizine giriyor, serinliyor. Gayet güzel gidiyor." dedi.

Bölgede sıcak hava dalgasının pazartesi günü sonuna kadar etkili olması bekleniyor.