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Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir - Son Dakika

Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir

17.12.2021 13:44

Türkiye, soğuk havaların etkisi altına giriyor. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarılara göre hafta sonu düşmeye başlayacak olan sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren daha da azalacak. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların iç, batı ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini, çarşamba gününden itibaren doğuda sıfırın altında 20 derecelerin görülebileceğini belirtti.

Yurdumuzda son günlerde düşmeye başlayan hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren mevsim normallerinin da altına inecek. Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik yaptığı açıklamada, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği bir haftaya girildiğini belirtti. Hafta sonu ve gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde kar yağışı ve yağmurun aralıklarla devam edeceğini aktaran Çelik, yağışların Ege kıyılarında cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

DOĞU'DAKİ SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, "Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek." tahmininde bulundu.

SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, "Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek. Şu anda batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren iç, batı bölgeler ile doğuda mevsim normallerinin altına düşecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklığında iç ve doğu bölgelerde 3, 4 derecelik düşüş göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İÇ ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA SIFIRIN ALTINDA 12 DERECELER GÖRÜLECEK

Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıklarında sıfırın altında 10, sıfırın altında 12 derecelerin görüleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"BUZLANMA VE DON OLAYINA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

"Çarşambadan itibaren Doğu Anadolu'da -15,-20 dereceleri gece görebiliriz. Buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmakta fayda var." diyen Çelik, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık düşüşü nedeniyle gecenin ilk saatlerinde İstanbul da dahil olmak üzere iç bölgelerde buzlanma görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Çelik, "Rüzgarlı ve açık alanlarda da çok durmamak iyi olur. Pazartesinden itibaren, yoğun kar yağışını batı bölgelerde beklemiyoruz. Kuvvetli yağış beklediğimiz bölgeler var. Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda zaman zaman sağanak kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güney ve doğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarını salıdan itibaren görebiliriz." diye konuştu. Çelik, perşembe gününe kadar doğu bölgelerinin yağışlı olduğunu, sonrasında yağışlı sistemin yurdu terk etmesini beklediklerini kaydetti.

Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir

Cengiz Çelik, Meteoroloji, Pazartesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir - Son Dakika
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