Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu - Son Dakika

Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu

21.01.2021 14:32

Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu Denizli'de 1155 rakıma sahip Süleymanlı Gölü, gece sıfırın altında eksi 10 derecelere kadar düşünce dondu.

Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu

DENİZLİ - Denizli'de 1155 rakıma sahip Süleymanlı Gölü, gece sıfırın altında eksi 10 derecelere kadar düşünce dondu. Seyri doyumsuz olan gölün donmuş hali ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1155 rakıma sahip Süleymanlı Yaya Gölü, dondu. Gece saatlerinde sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle göl donarak buz tuttu. Endemik türdeki bitkilerin yanı sıra 180 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Süleymanlı yayla gölü yaz mevsimlerinde manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kış ayında ise donan gölden kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. buz tutan göl, çevredeki vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu
Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu
Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu
Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu

Süleymanlı, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu - Son Dakika


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