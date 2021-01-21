Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu - Son Dakika

Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu
21.01.2021 14:32
Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu Denizli'de 1155 rakıma sahip Süleymanlı Gölü, gece sıfırın altında eksi 10 derecelere kadar düşünce dondu.
Sıcaklıklar eksiye düşünde Süleymanlı Gölü buz tuttu
DENİZLİ - Denizli'de 1155 rakıma sahip Süleymanlı Gölü, gece sıfırın altında eksi 10 derecelere kadar düşünce dondu. Seyri doyumsuz olan gölün donmuş hali ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 1155 rakıma sahip Süleymanlı Yaya Gölü, dondu. Gece saatlerinde sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle göl donarak buz tuttu. Endemik türdeki bitkilerin yanı sıra 180 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Süleymanlı yayla gölü yaz mevsimlerinde manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kış ayında ise donan gölden kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. buz tutan göl, çevredeki vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven, duruşmada aylık gelirini açıklayınca hakimden uyarı geldi Meksika'da kaçırılan 43 öğrencinin asitle eritilip yakıldığı iddiası ülkeyi karıştırdı