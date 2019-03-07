Sıcaklıklar Hissedilir Derecede Artacak
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.
AYDIN (İHA) – Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın
'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. Ege
Bölgesi'nde, yarından itibaren mevsim normallerine göre sıcak havadan etkilenmesi bekleniyor. Bölgede günün en yüksek sıcaklıklarının Aydın, Balıkesir
, Manisa
ve İzmir
'de 22, Çanakkale
'de ise 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz
üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistemin etkisiyle azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:19 Kaynak: İHA
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