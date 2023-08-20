Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek - Son Dakika

Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek

Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek
Son Güncelleme: 20.08.2023 17:33

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesini beklediklerini aktaran Çelik, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYİNDE SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞECEK

Yarından itibaren sıcaklıkların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde 4-5 derece azalacağını bildiren Çelik, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla az bulutlu ve güneşli olacağını kaydetti.

MARMARA'DA RÜZGAR ETKİLİ

Çelik, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarların 3 gün daha etkisini devam ettirmesinin beklendiğini, hafta ortasından itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik açıkladı: Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek

3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Üç büyük şehir için yağış beklentisi olmadığını dile getiren Çelik, "Sıcaklıklar biraz mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ankara'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca beklediğimiz sıcaklıklar 33-35 derece arasında, İstanbul'da önemli bir sıcaklık değişimi görünmüyor, önümüzdeki günlerde 32-33 derecelik hava sıcaklıkları devam edecek. İzmir'e baktığımızdaysa sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. Hafta içinde İzmir için en yüksek sıcaklık tahminimiz 35-36 derece." ifadelerini kullandı.

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, düşüşe karşın mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Cengiz Çelik, İç Anadolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde düşecek - Son Dakika
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