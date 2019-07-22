Son Dakika Haberleri: Sıcaklıklarda görülen tehlikeli artış ne anlama geliyor?
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Sıcaklıklarda görülen tehlikeli artış ne anlama geliyor?

36 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2015, 2016 ve 2017 seneleri son yüzyılın en sıcak yılları oldu. Gündüz sıcaklıklarında rekor kırılırken, ısınan insan vücudunun soğumasında kritik bir işlev gören gece sıcaklığı da hızla artarak yeni bir tehlikeye işaret ediyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2015, 2016 ve 2017 seneleri son yüzyılın en sıcak yılları oldu. Gündüz sıcaklıklarında rekor kırılırken, ısınan insan vücudunun soğumasında kritik bir işlev gören gece sıcaklığı da hızla artarak yeni bir tehlikeye işaret ediyor.

Çoğu zaman farkında olmadığımız bu sıcaklık artışının insan kaynaklı küresel ısınmanın da etkisiyle gelecekte etkisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor.
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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:52 
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