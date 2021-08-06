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SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI - Son Dakika

SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI

06.08.2021 09:57

DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, cep telefonlarını da olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, cep telefonlarını da olumsuz etkiledi. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Diyarbakır İl Temsilcisi Abdurrahman Atlı, sıcaklık nedeniyle çok sayıda cep telefonun arızalandığı ve patladığı haberlerini aldıklarını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı kentte, cep telefonlarını da etkiledi. Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, son bir hafta içerisinde teknik servisler yoğunluk yaşamaya başladı. Gün içerisinde sık sık cep telefonuyla konuşan vatandaşların ısınma ve ekran kapanma şikayetle servislere başvurduğu belirtildi. Uzmanlar ise vatandaşlara cep telefonu patlamalarını önlemek için kulaklıkla konuşmaları gerektiğini ve araçlarının ön tarafında telefonlarını unutmamalarını hatırlattı.

MOBİSAD Diyarbakır İl Temsilcisi Abdurrahman Atlı, son günlerde hava sıcaklığının artması nedeniyle çok sayıda cep telefonlarının patladığı haberleri aldıklarını söyledi. Atlı, "Cep telefonlarını araçların içinde unutmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Günde en az bir defa telefonu açıp kapattığımızda en azından kendini soğutmaya alır bu da bir önlem. Telefonlarımızı güneşten de korumalıyız. Artık herkesin elinde ve cebinde telefonlar var. Cep telefonunu direkt kulağa götürdüğümüzde daha çok risk artar. Kulaklıklar olması daha faydalı. Kulaklık taktığımızda telefonun ısısı yüzde 50'e kadar düşer. Kulağa temas ettiği zaman güneş ışınları görüyor ve ısınıyor, patlamaya da sebebiyet verebilir" dedi.

'ORTALAMA GÜNDE EN AZ 10-15 ŞİKAYET ALIYORUZ'

Teknik servis uzmanı Adem Pusat da servise özellikle sıvı temastan kaynaklı olarak gelindiğini belirtti. Pusat, "Bunlardan biri de telefonla çok konuşulduğu zaman yüzde terleme oluyor. Telefonun hoparlöründe sıvı temas oluşuyor. O sıvı temastan dolayı da kısa devre oluşuyor, çok şikayet geliyor. Batarya şişmesi ve patlaması da geliyor. Özellikle havanın sıcak olmasından dolayı insan vücudunun terlemesi ve nemli olması telefonu da kulağında uzun süre tutmasından kaynaklı sıvı temasa yol açıyor. Bu da telefonun sürekli arıza yapmasına sebep oluyor. Sıcakta bir de batarya şişmesi çok yoğun bir şekilde arıza şikayeti olarak geliyor. Sürekli olarak sıcaklardan dolayı geliyor. Önerim bluetooth veya telefonun orijinal kablolu kulaklıkları olabilir. Bunları kullanırlarsa eğer daha iyi olur. Telefonu kullanan kişilerin çok fazla uzun süreli kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Bu ter yoluyla telefona giren sıvı ekranın yüz tanımasını, batarya şişmesini ve entegre kısa devre problemleri yaşatır. Ortalama günde en az 5-6 şikayet geliyor, bazen 10-15 oluyor. Ama sürekli bu şikayetleri alıyoruz. Batarya hatta cebinde bile insanların telefon patlaması oluyor" diye konuştu.

'TELEFONUM KAPANDIĞI İÇİN SERVİSE GETİRDİM'

Telefonunu ısınma problemiyle servise getiren İbrahim Baydemir de hava sıcaklığından dolayı telefonun aşırı derecede ısındığını dile getirdi. Baydemir, "Telefonum kapandığından dolayı da servise getirdim. 1-2 gündür ısınması olmuştu. Bir haftadan bu yanadır açılıp kapanma vardı. En son telefonla konuşurken bir anda telefon kesildi ve kapandı bir daha da açılmadı" ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI
SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI

Cep Telefonu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SICAKLIKLARIN ARTTIĞI DİYARBAKIR'DA UZMANLARDAN CEP TELEFONU UYARISI - Son Dakika


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