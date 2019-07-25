Son Dakika Haberleri: Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor
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Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor

1 saat önce

Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyorKIRŞEHİR - Kırşehir'de 30-35 dereceye kadar çıkan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.

Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor
KIRŞEHİR - Kırşehir'de 30-35 dereceye kadar çıkan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.
Kırşehir'de aşırı sıcak havada bunalan kuşlar serinleyebilmek için süs havuzlarına akın ediyor. Hava sıcaklığının 30-35 dereceye kadar ulaştığı şehir merkezinde, sıcak havadan etkilenen güvercinler Ahi Çarşısı'ndaki süs havuzuna akın etti. Güvercinler, serinleyebilmek için birbirleri ile yarıştı.
İnsanların özellikle yaz aylarında 3-4 litre su tüketmek zorunda olduğunu ifade eden Kırşehirliler, kışın olduğu gibi yaz aylarında hayvanların hem serinlemesi hem de karnını doyurmaları için duyarlı olunması gerektiğini söyledi.
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kırşehir'de hava sıcaklığının artarak devam etmesinin tahmin edildiği öğrenildi.
Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor
Kırşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
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