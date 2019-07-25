Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor
1 saat önce
Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyorKIRŞEHİR - Kırşehir'de 30-35 dereceye kadar çıkan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor
KIRŞEHİR - Kırşehir
'de 30-35 dereceye kadar çıkan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.
Kırşehir'de aşırı sıcak havada bunalan kuşlar serinleyebilmek için süs havuzlarına akın ediyor. Hava sıcaklığının 30-35 dereceye kadar ulaştığı şehir merkezinde, sıcak havadan etkilenen güvercinler Ahi Çarşısı'ndaki süs havuzuna akın etti. Güvercinler, serinleyebilmek için birbirleri ile yarıştı.
İnsanların özellikle yaz aylarında 3-4 litre su tüketmek zorunda olduğunu ifade eden Kırşehirliler, kışın olduğu gibi yaz aylarında hayvanların hem serinlemesi hem de karnını doyurmaları için duyarlı olunması gerektiğini söyledi.
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kırşehir'de hava sıcaklığının artarak devam etmesinin tahmin edildiği öğrenildi.
Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazılan yazıyı gören ekipler harekete geçti Türkiye 1 yılda 555 milyar TL kaynağını israf ediyor Bir evin bahçesinde tam 21 ceset bulundu