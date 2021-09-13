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Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta - Son Dakika

Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta

13.09.2021 13:26
Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta, System.String[]

12 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİSıcaksu'da ihale tamam, sıra imalattaBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin göbeğinde atıl alan olarak kalan Sıcaksu Bölgesi'ni nitelikli bir bölgeye dönüştürme çabalarında artık sona gelindi.

12 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin göbeğinde atıl alan olarak kalan Sıcaksu Bölgesi'ni nitelikli bir bölgeye dönüştürme çabalarında artık sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma çalışmaları ile dönüşümün önündeki tüm engeller kaldırılırken, uygulanacak dönüşüm projesinin ihalesi TOKİ tarafından yapıldı.

Bursa'da 40 yıl öncesine kadar kentin dışında olması nedeniyle önemli bir sorun teşkil etmeyen Tabakhaneler Bölgesi'nin zamanla kentin merkezinde ve en değerli bölgesinde kalması, beraberinde de çeşitli sorunları getirdi. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren kentin dışına taşınması gündeme gelen Tabakhaneler, 2010 yılından itibaren Badırga'daki sanayi bölgesine taşınırken, son 10 yıldır bölgede kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için önemli bir mesai harcandı. Son iki dönemdir bölgede kamulaştırma çalışmalarında önemli bir mesafe alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırdı. Bu bölgedeki üretilecek konutları, diğer dönüşüm projelerinde kullanmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatın yapımını üstlendi.

Uygulaması Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak projenin ihalesi, 'Bursa ili Osmangazi ilçesi Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleleri (Sıcaksu) Kentsel Dönüşüm Projesi 690 adet konut, 92 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi' başlığıyla yapıldı. Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede, bina yükseklikleri ise kent siluetini bozmayacak şekilde zemin+5 katı geçmeyecek şekilde planlandı.

Dönüşüm hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllardır konuşulan Sıcaksu Bölgesi'nin dönüşümünde de artık sona geldiklerini hatırlatarak, Bursa'da adeta bir

dönüşüm hamlesi yaşandığını kaydetti. 75 Yıl - Yiğitler - Esenevler kentsel dönüşüm alanında uzlaşma görüşmelerinin devam ettiğini, İstanbul Caddesi'nde bir taraftan dönüşümün başladığını diğer taraftan da Beşyol bölgesinde uzlaşma görüşmelerine devam ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Sıcaksu Kentsel Dönüşümü için ihale yapıldı. Yasal sürecin tamamlanıp, inşaatın başlamasını bekliyoruz. Bu projelerle bir taraftan yıpranan, depreme karşı dayanıksız yapı stoku yenilecek, diğer taraftan kentimiz nitelikle, modern ve güvenli konutlarla donatılacak" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta
Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta
Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Bursa, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcaksu'da ihale tamam, sıra imalatta - Son Dakika
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