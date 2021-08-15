Sıcakta bunalan çocuklar süs havuzunda serinliyor - Son Dakika

Adıyaman'da, sıcaktan bunalan yaşı küçük çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Birkaç gündür etkili olan sıcak havalardan bunalan yaşı küçük çocuklar kent merkezinde bulunan süs havuzlarına girerek burada serinlemeye çalışıyor. Süs havuzlarında çocuklar serinlemeye çalışırken bir yandan da çocukları gören vatandaşlar, olası elektrik çarpmalarına karşı çocuklara da tepki gösteriyor. Zaman zaman vatandaşların sudan çıkmaları için uyardığı yaşı küçük çocuklar, serinlemek için kendilerine yapılan uyarılara da aldırış etmiyor. - ADIYAMAN