Sıcakta Eriyen Bal Vali Yavuz'un Hayatını Kurtarmış

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Muş Valisi olduğu dönemde evinden valilik makamına gidiş yoluna bırakılan 1 tonluk patlayıcı yüklü aracın içinde bulunan balın erimesi sonucu fark edildiği ortaya çıktı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Muş Valisi olduğu dönemde evinden valilik makamına gidiş yoluna bırakılan 1 tonluk patlayıcı yüklü aracın içinde bulunan balın erimesi sonucu fark edildiği ortaya çıktı. Vali Yavuz, "Sıcak havada eriyen bal aşağıya asfalta doğru düşünce teröristler yakayı ele verdi" dedi.



7 Haziran 2016 tarihinde Muş'ta bulunan 1 tonluk patlayıcı yüklü aracın perde arkası ortaya çıktı. Patlayıcı yüklü aracın içinde bulunan donmuş balın sıcakta eriyip asfalta sızması sonucu fark edildiği, güvenlik güçlerinin aracı kontrollü olarak bir taş ocağında patlatarak imha ettiği açıklandı.



O dönemi anlatan Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Muş'ta çok sayıda terör örgütü mensubuna operasyon yapıp eylem yapamaz hale getirince hedef olduk. Söz konusu bombalı araç evden valilik makamına giden yola bırakıldı. Ama bir vatandaşımız ihbarıyla olay ortaya çıktı" diye konuştu.



"Muş'ta terör örgütüne darbe indirince hedef olduk"



Vali Yavuz, olayın perde arkasını şöyle anlattı:



"Hendek çukurunun kazılmaya başlandığı andan itibaren 7 Haziran sürecinden sonra 1 Eylül 2015 tarihinde Muş Valisi olarak atandım. Türkiye'de ilk defa sözde mahkemelerini, sözde şehitliklerini, sözde akademilerini başlarına 15-16-17 Eylül tarihlerinde yıktım. Güvenlik güçlerimiz Allah razı olsun hepsinden ve burada sadece bir operasyonda 38 tane kalaşnikofu aldık. Diğer mühimmatları da dahil olmak üzere çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik. Arkasından Meşeiçi Kampı, Şenyayla dahil olmak üzere ve vatandaşlarımızdan haraç toplayan, eziyet eden, işkence eden ne kadar orada terör örgütünün uzantıları varsa hepsinin de gereğini yerine getirdik. Muş halkı vatansever bir halk. Böylesine güçlü bir duruş karşısında PKK ve uzantılarına prim vermedi. Bize sevgi seli arttı, biz de burada olduğu gibi sokak sokak ev ev dolaştık. Daha sonra sosyal medya üzerinden 'Senin bu ülkede mezarın dahi olmayacak, parçanı dahi bulamayacaklar' diye tehditler gelmeye başladı. Bundan önce de yine bir HDP vekili ismini de söyleyeyim çünkü mahkum oldu mahkemede. Ahmet Yıldırım denen şahıs bana 'Korumasız gez, zırhlı araca binme, yüreğin yetiyorsa cuma namazına yalnız git' diye açıktan beni hedef gösteren açıklamalar yaptı."



"Sıcakta eriyen bal hayatımı kurtardı"



Sıcakta eriyen balın hayatını kurtardığına dikkat çeken Vali Yavuz, "Çok geçmeden de, tüm aldığımız tedbirlere rağmen Şenyayla Bölgesi'nden bir balcı minibüsü kaçırılmak suretiyle üstü bal, altı da 1 ton patlayıcı, 3 tane büyük tüp tuzaklanmak suretiyle beni öldürmek üzere Vali Konağının karşısına geldi. Benim evden çıkış saatim beklenirken, sıcak havada eriyen bal aşağıya asfalta doğru düşünce bir ihbarla birlikte polis ekiplerimiz gittiğinde kumandaya basmak suretiyle patlatmak istediler, fakat Allah'ın takdiri ki, benim çıkış saatimi bekleyen bomba yüklü minibüs patlamadı. Sonra buradan kaçanlar dahil, bunu planlayanlar dahil şu an hepsi mahkemede yargılanıyor. Biz ilk defa bu yola çıkmış değiliz Allah'a hamdolsun. Biz vatan uğruna, bayrak uğruna ölmeyi şeref biliriz. O yüzden de o bölgede terör örgütünün kökünü kazıdık ve tertemiz bir Muş'u da benden sonra gelen kardeşimize teslim ettim" şeklinde konuştu. - ORDU

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