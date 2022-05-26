SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT - Son Dakika
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SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT

26.05.2022 10:57
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT

SICAKLIKLARIN yükselmeye başlamasıyla birlikte sokakta satılan yiyeceklerle ilgili uyarı geldi.

SICAKLIKLARIN yükselmeye başlamasıyla birlikte sokakta satılan yiyeceklerle ilgili uyarı geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Karaali, Sokakta satılan, uzun süre yüksek ısıda kalmış yiyeceğin bozulma ihtimali çok çok yüksektir. Açıkta satılan dondurmalar riskli, tatlılardan çikolatalı krema olan tatlıların bozulması çok daha hızlı oluyor dedi. Karaali, Özellikle yumurta, tavuk ve süt ürünlerinde salmonella mikrobu üreyebilir diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla birlikte dışarıda tüketilen besinlerin sağlığa tehdidi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar güneşe ve sıcağı maruz kalan yiyeceklerin bozularak insan sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Yaz aylarında ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurularda artış yaşandığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Karaali, sıcak havalarda sokakta satılan besinlerin bozulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

İSHAL KUSMA BULANTI ŞİKAYETLERİNİN ARTMA SEBEBİ İYİ KORUNMAMIŞ BESİNLER

Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Karaali, Yaz ayları ile birlikte, etrafımızda duyuyoruz, hastanelere ishal, kusma, bulantı şikayetiyle başvuran hasta sayısında artış oluyor. Bunun da ana sebebi iyi korunmamış besinlerin tüketilmesi. Uygun şartlarda yapılmış besinleri uygun şekilde saklamıyorsak bunlar içerisinde bakteriler üreyebilir. Bu bakteriler vücudumuzda hastalığa sebep olabilir dedi.

SOKAKTA SATILAN ÜRÜNLER UZUN SÜRE SICAK ISIDA KALMIŞSA BOZULMA İHTİMALİ YÜKSEKTİR

Özellikle yaz aylarında besinlerin uygun şekilde saklanması gerektiğini söyleyen Karaali, Mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ısı gerekiyor. Yüksek ısıda saklanan tavuk bozulması çabuk olan üründür. Uygun şartlarda saklanmamışsa, sokakta satılan, uzun süre yüksek ısıda kalmış yiyeceğin bozulma ihtimali çok çok yüksektir. Açıkta satılan dondurmalar riskli, tatlılardan özellikle çikolatalı krema olan tatlıların bozulması çok daha hızlı oluyor. Mayonez, çok hızlıca bozulabiliyor, dolayısıyla sokakta satılan ürünler uygun şartlarda saklanmamışsa yaz aylarında çok daha çabuk bozulabilir diye konuştu.

YAZ AYLARINDA TÜM ÜRÜNLERDE RİSK MEVCUT

Rıdvan Karaali, Yaz aylarında tüm ürünlerde risk mevcut. Ürünün görselinde bir anormallik varsa, muhakkak dikkat etsinler. Koku, tat ve görselde ürünün kendisi dışında bir durum var ise bunları tüketmemek gerekir. O ürünün yaz ayında ne kadar dışarıda olduğunu bilemeyebiliriz. Saklama koşullarının sağlandığı yerlerden tüketim yapılmasına dikkat etmek gerekir. Tüm ürünlerde, özellikle yumurta, tavuk ve süt ürünü içeren ürünlerde salmonella mikrobu üreyebilir dedi.

SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT
SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT

YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SICAKTA SOKAKTA SATILAN YİYECEKLERE DİKKAT - Son Dakika


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