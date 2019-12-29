Sıcakta susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti - Son Dakika

Sıcakta susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti

Avustralya, (DHA) ? Avustralya'nın yaz aylarını yaşamaya başlaması ile rekor derecede sıcaklıklar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yüksek sıcaklıkta susuz kalan koala, bisikletçilerin önüne çıkıp, verdikleri suyu içti.

Avustralya devam eden ve etkisi azalan çalı yangınlarının yanı sıra, yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. 40 derece ve üstü sıcaklıkların ölçüldüğü ülkede susuz kalan birçok hayvan yerleşim yerlerine iniyor. Susuz kalan ve sıcaklıktan etkilenen bir koalanın yardımına bisikletçiler yetişti. Yolun ortasında duran koalayı gören bisikletçiler, arabaların çarpmaması için koalayı yol kenarına çekti. Bisikletlerden birine tırmanan koala, bisikletçinin su şişesine uzandı. Susadığını anlaşılan koalaya bisikletçi su içirdi.

Görüntüleri yayınlayan bisikletçi kadın, daha önce böyle susamış bir hayvan görmediğini belirtti. Yaz aylarını yaşayan ve uzun süredir çalı yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da mevsim normallerinin üstünde sıcaklık değerleri ölçülüyor ve hem yangınlardan dolayı hem de yüksek sıcaklıktan dolayı vahşi yaşamda bulunan hayvanlar zorluk çekiyor.