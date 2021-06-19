Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş - Son Dakika

Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı Yüksekova'da, aşırı sıcaklıklar hayvanların bitkin düşmesine neden oluyor. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle yol kenarında bitkin halde gördüğü kertenkeleye yaklaşan Emrah Sırrı isimli vatandaş, su kapağında kertenkeleye su verdi.

"İNSANLAR DOĞADAKİ HAYVANLAR KONUSUNDA HASSAS OLMALI"

Kertenkeleye su içirme anını kameraya alan Sırrı, "Arkadaşım ile gezdiğimiz esnada yolun kenarında, sıcak havadan dolayı bitkin halde bir kertenkele gördüm. Hemen yaklaştım elimde su şişesi vardı. Bende kapağına biraz doldurup, verdim. Kertenkeleye yaklaştırdığımda hepsini içti. Su içtikten sonra kendine gelen kertenkele hızla bir şekilde uzaklaştı. Bu durum beni çok mutlu etti. Arkadaşım Yunus da o anı kameraya çekti. Tek isteğim insanların doğadaki hayvanlar konusunda hassas olmalarıdır" dedi.