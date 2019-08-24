Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bulanan vatandaş süs havuzunda serinledi
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Sıcaktan bulanan vatandaş süs havuzunda serinledi

17 dakika önce

İstanbul'da artan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kimi vatandaşlarda kendilerini park ve bahçelere attı.

Sıcaktan bulanan vatandaş süs havuzunda serinledi, System.String[]

İstanbul'da artan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kimi vatandaşlarda kendilerini park ve bahçelere attı.


İstanbul'da etkili olan bunaltıcı sıcaklar, vatandaşları da zor duruma bıraktı. Artan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar soluğu ağaç altlarında aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlarken, evlerinde bunalan çok sayıda kişi, dışarı çıkarak park ve bahçelere akın etti.


Sıcaktan bulanan vatandaş süs havuzunda serinledi


Sıcaktan bunalan evcil hayvanların bir kısmı ise sahipleriyle beraber süs havuzunda serinlerken bazı yetişkinler ise kendilerini Taksim Gezi Parkı'na attı. Ağaçların altında buldukları gölge alanlarda serinleyen vatandaşlar çimlerin üzerinde kestirmeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:56 Kaynak: İHA
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