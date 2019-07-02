Sıcaktan bunalan Adana ve Mersinlilere yayla daveti
1 saat önce
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana ve Mersin'deki aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşları, ilçeye ve yaylalarına davet etti.
Pozantı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:33 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Mustafa Çay
, Adana
ve Mersin
'deki aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşları, ilçeye ve yaylalarına davet etti.
Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çay, Adanalı ve Mersinlilere, "Şehrinizin kavurucu sıcağında yanmayın, nemine hapsolmayın." çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Püfür püfür esen tarihi çınar ağaçlarımızın gölgesinde serinlemek için, hiç durmayın Pozantı'ya gelin. Memleket sıcak, yanmayın. Sizi bekleyen serin doğası ile huzur veren, meyveleri ve pirzolası ile lezzet sunan güzel ilçeniz Pozantı'ya gelin. Bekliyoruz."
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