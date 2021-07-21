Üye Girişi
Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti - Son Dakika

Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti

21.07.2021 15:16
Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti, System.String[]

Yaklaşık 40 dereceye varan hava sıcaklığından bunalan Ankaralılar havuzlara ve aquaparklara akın etti.

Yaklaşık 40 dereceye varan hava sıcaklığından bunalan Ankaralılar havuzlara ve aquaparklara akın etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilde şehir dışına çıkamayan Başkentliler, kavurucu sıcaklarda serinlemek için tercihlerini havuzdan yana kullandı.

Pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak bütün önlemlerin alındığını söyleyen aquapark ve havuz işletmecileri, bayramda tatile gidemeyen Ankaralıları havuzlara beklediklerini belirtti.

Havuzlara girmeden kapıda HES kodu kontrolü

İşletmeci Kerim Şahin de havuzlara giriş yapılmadan vatandaşların HES kodlarının kontrol edildiğini söyleyerek, "Ankara biliyorsunuz son bir haftadır oldukça kavurucu sıcaklarla sıkıntıya girdi. İnsanların hepsi bu sıcaktan dolayı serinleyecek yer arıyorlar. Bayram tatilinde dışarı çıkamayan insanlar da bizleri tercih ediyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sürekli klor ve asit takviyelerini, denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Bunun haricinde tabi ki kapı girişlerinde ateşleri ölçüyoruz ve HES kodu kontrollerini yapıyoruz" dedi.

Tatilini ailesiyle Ankara'da geçirdiğini ifade eden ses sanatçısı Ankaralı İbocan, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum, Allah nice bayramlara erişmek nasip etsin. Bayramda Ankara'dayız, Ankara çok sıcak. Mecbur çalışıyoruz işimizden dolayı. Ankara'ya böyle güzellikler katan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar. Ailemizle birlikte geliyoruz, günümüzü değerlendiriyoruz çoluk çocuk. Gayet güzel geçiyor. Tatilde olan dostlarımıza da arkadaşlarımıza söylüyorum sosyal mesafeyi korusunlar kendilerine dikkat etsinler iyi bayramlar diliyorum herkese" diye konuştu.

"Havuzlarda kapasite tam dolu"

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde auqapark işletmeciliği yapan İsmail Öztürk havuzlara yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Batıkent Çakırlar'da hizmet veriyoruz. Bayramda vatandaşımız denize gidemedi, denize gidemedi diye üzülmesinler Ankara'mızın göbeğinde çok güzel hem serinleyecek hem de eğlenebilecek bir aquaparkları var. Hizmet etmekten gurur duyuyoruz, sevinçliyiz insanlarımız bizi bayramda yalnız bırakmadılar. Herkesin bayramını kutlarım. Görüyorsunuz manzara böyle zaten. Şu an kapasitemiz tam dolu kapılarımızı kapattık. Çıkan olursa onların yerine, kimseyi mağdur etmek istemiyoruz, herkes serinlesin istiyoruz. Herkes bu zevki bu eğlenceyi tatsın kimse bundan geri kalmasın istiyoruz. Çıkanın yerine alıyoruz müşterilerimizi" ifadelerini kullandı.

Bayramda bir yere gidemedikleri için havuzu tercih ettiğini söyleyen Yusuf Babaoğlu, "Bayram tatilindeyiz, tabi denize gidemedik şu an için Ankara'da havuzun tadını çıkartıyoruz. Ailecek geldik, ablam, yeğenim, eniştem bu şekilde" derken, pandemiden dolayı şehir dışına çıkamadığını ifade eden bir diğer vatandaş Arif Yıldız ise, "Bayramda bir yere gidemedik, pandemiden dolayı sıkıntılar olduğu için burası çok sevdiğimiz bir yer. O yüzden burayı tercih ettik, buradayız eğleniyoruz bayramımızı burada geçiriyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti
Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti
Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti
Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti
Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti
Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti

Kurban Bayramı, HES kodu, Bayram, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, 15:17 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı 15:02 Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor 14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı 13:12 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı 11:48 Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı 11:22 Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı
Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü 10:34 Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor 10:21 Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor

Son Dakika Haberleri
15:25 İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!
15:16 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti
15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
15:02 Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı
14:57 Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın
14:50 Sokaklardan potalara! NBA'in en değerlisi Giannis'in yaşamı gençlere örnek oluyor
14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor
13:57 Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
13:34 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
13:11 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı         
15:06
Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın         
14:57
Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor         
13:58
Otobüste alkol alan şahıslar, iki kız kardeşe dehşeti yaşattı! Biri ağzını kapattı, diğeri sözlü tacizde bulundu Otobüste alkol alan şahıslar, iki kız kardeşe dehşeti yaşattı! Biri ağzını kapattı, diğeri sözlü tacizde bulundu         
11:53
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık         
10:43
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar         
10:29
Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı         
10:11
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde!         
09:33
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 15:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcaktan bunalan Ankaralılar havuzlara akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement