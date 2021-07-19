Sıcaktan bunalan Bilecikliler havuza akın etti

Bilecik'te hava sıcaklıklarında 2 gündür gözlenen artış sebebi ile vatandaşlar havuzlara akın etti.

Bilecik'te dün 31, bugün 28 dereceye bulan sıcaklıklar ölçüldü. Bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti. Bu havuzlardan Bayırköy'de bulunan yarı olimpik yüzme havuzu yoğun ilgi gördü. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu yoğunluğun bulunduğu fotoğraf karesini "Antalya değil Bayırköy" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havaların sıcak geçtiği bu günlerde ara vermeden devam ettiğimiz Bayırköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 'muzda bugünde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmanın mutluluğu içindeyiz. Hesaplı ve kaliteli hizmet yolunda her geçen gün daha da güzeline ulaşmak için çaba sarf ettiğimiz bu güzel tesisimizde hoşça vakit geçirmeniz dileğiyle" dedi. - BİLECİK