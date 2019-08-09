Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar gölde serinletiliyor
Son Dakika Güncel Haber

Sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar gölde serinletiliyor

2 saat önce

Manyas ilçesinin kırsal mahallelerinde sıcak havalardan bunalan büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından Manyas Gölü'nde serinletiliyor.

Sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar gölde serinletiliyor, System.String[]
Manyas ilçesinin kırsal mahallelerinde sıcak havalardan bunalan büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından Manyas Gölü'nde serinletiliyor.
Göl kıyısında bulunan Kocagöl, Hamamlı, Salur mahallelerindeki bazı büyükbaş hayvan sahipleri, otlamaları için meraya saldıkları hayvanları güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde mera ile bitişik olan Manyas Gölü'ne getiriyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar yüzünden hayvanların strese girdiklerini ve süt verimlerinin azaldığını söyleyen besici Hayrettin Yıldız, çareyi hayvanları göl kıyısına götürmekte bulduklarını anlattı.
Yıldız, hayvanların uzun süre gölde kaldıklarını, bazen saz ve kamış yapraklarını yiyerek beslenmeye çalıştıklarını belirtti.
Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş ise aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Bu nedenle ineklerin süt verimlerinin düştüğünü anlatan Karakaş, "Göl kıyısındaki mahallelerimizdeki üreticilerimiz gölde hayvanlarını serinletirken, bizler de üzerlerine çul yayarak veya hortumlarla serinletmeye çalışıyoruz." dedi.
Manyas Gölü, Manyas, Salur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt
Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:10:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar gölde serinletiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]