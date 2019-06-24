Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan civcivleri elindeki pet şişe su ile serinletti
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Sıcaktan bunalan civcivleri elindeki pet şişe su ile serinletti

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasının ardından vatandaşlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı.

Sıcaktan bunalan civcivleri elindeki pet şişe su ile serinletti, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasının ardından vatandaşlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan civcivlere yaşlı bir teyzenin elindeki pet şişeyle su içirmesi, görenlerin takdirini topladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise parklara akın etti. İlçede parklarda doluluk oranı yüzde 80'lere ulaşırken, sıcak karşısında bunalan civcivlerin de imdadına bir teyze yetişti. Yaklaşık 10 civcivi aldığı pet şişedeki suyla serinleten teyze, vatandaşların takdirini topladı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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