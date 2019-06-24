Sıcaktan bunalan civcivleri elindeki pet şişe su ile serinletti
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasının ardından vatandaşlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
'ın Çerkezköy
ilçesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasının ardından vatandaşlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan civcivlere yaşlı bir teyzenin elindeki pet şişeyle su içirmesi, görenlerin takdirini topladı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise parklara akın etti. İlçede parklarda doluluk oranı yüzde 80'lere ulaşırken, sıcak karşısında bunalan civcivlerin de imdadına bir teyze yetişti. Yaklaşık 10 civcivi aldığı pet şişedeki suyla serinleten teyze, vatandaşların takdirini topladı. - TEKİRDAĞ
AK Partili vatandaşlar, İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu
Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt
Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu