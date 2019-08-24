Sıcaktan bunalan çocuklar böyle serinledi
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Sıcaktan bunalan çocuklar böyle serinlediİSTANBUL(İHA)- Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarında buldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan çocuklar böyle serinledi
İSTANBUL(İHA)- Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarında buldu. Tuzla'da bir alışveriş merkezinde kameralara yansıyan çocuklar gönüllerince suyun altında hem eğlendi hem de serinlemenin keyfini çıkardı.
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