Sıcaktan bunalan çocuklar böyle serinledi

İSTANBUL(İHA)- Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarında buldu. Tuzla'da bir alışveriş merkezinde kameralara yansıyan çocuklar gönüllerince suyun altında hem eğlendi hem de serinlemenin keyfini çıkardı.