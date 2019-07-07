Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
1 saat önce
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:38 Kaynak: AA
, Kahramanmaraş
, Kilis
ve Adıyaman
'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Kilis
Kilis'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Bazı kişiler park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, bazıları kırsal kesimlerdeki derelere girerek serinliyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili sıcak havanın ilerleyen günlerde birkaç derece artacağını bildirdi.
Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu
Sattığı civcivleri tekmeledi, tepki yağdı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!