Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
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Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

1 saat önce

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Kilis
Kilis'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Bazı kişiler park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, bazıları kırsal kesimlerdeki derelere girerek serinliyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili sıcak havanın ilerleyen günlerde birkaç derece artacağını bildirdi.
Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Güncel
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