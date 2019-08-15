Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi
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Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi

59 dakika önce

Ağrı'da havanın ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar, çocuk parkında bulunan süs havuzunda serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi, System.String[]
Ağrı'da havanın ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar, çocuk parkında bulunan süs havuzunda serinledi.

Sıcak havaların artmasıyla birlikte süs havuzlarında atlayan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden güneşin ve suyun tadını çıkardı.

Oyun parklarında bulunan süs havuzlarında serinlemek için yüzen çocuklar, havuzda bulunan "Suya girmek tehlikelidir" levhasına aldırış etmeden suya atladı. Özellikle öğlen vaktinde artan sıcaklıklara dayanamadıklarını söyleyen çocuklar çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden havuzda yüzmeye devam etti. Yüzerek serinleyen çocuklar daha sonra havuzun kenarındaki duvarın üzerine yatarak güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

Süs havuzunda elektrik kablolarının olmasının suya temas halinde olası büyük tehlikeler açışından kötü sonuçlar doğurabilmesine rağmen, aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar havuzda yüzmeyi sürdürdü. - AĞRI
Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:29 Kaynak: İHA
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