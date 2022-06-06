Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor

06.06.2022 15:30

Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyorBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde uzun bir kış sezonundan sonra kavurucu sıcakların yavaş yavaş etkili olmaya başlamasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor.

Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde uzun bir kış sezonundan sonra kavurucu sıcakların yavaş yavaş etkili olmaya başlamasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 27 derecelere kadar çıktığı Bitlis'in Tatvan ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları ilçe sahilindeki gölgelik ve parklara akın ederken, çocuklar ise serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. İlçe iskelesinden Van Gölü'ne atlayan çocuklar, sıcak havalarda serin suda hem yüzmenin hem de serinlemenin keyfini sürüyor. Bir yandan Van Gölü'nde yüzerek keyifli anlar geçiren çocuklar diğer yandan ise iskele de güneşlenmeyi ihmal etmiyor.

Keyifleri yüzlerinden okunan çocuklar yaz sezonu boyunca Van Gölü'nde yüzerek serinlemeye çalıştıklarını ifade ediyor. Gölde yüzerek serinlemeye çalışan çocuklardan Kerim Çerik, gölde yüzerek serinlemeye çalıştıklarını ifade etti. Sıcaklardan çok bunaldıkları için kendilerini Van Gölü'ne attıklarını belirten Aytaç Oruk ise, gölde saatlerce yüzerek keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor
Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor
Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor
Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan çocuklar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor - Son Dakika

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