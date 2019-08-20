Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde doyasıya eğlendi
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Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde doyasıya eğlendi

1 saat önce

Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde doyasıya eğlendiMUŞ - Muş'ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri'nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde doyasıya eğlendi
MUŞ - Muş'ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri'nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor.
Muş'ta kavurucu hava sıcaklığı devam ediyor. Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, Karasu Nehri üzerinden geçen köprüden tehlikeli bir şekilde suya atlıyor. Hayvanlara bakan ve tarlada çalışırken sıcaktan bunalan çocuklar, günün 2-3 saatini suda geçirdiklerini ifade ettiler.
Havaların çok sıcak olduğunu ve sıcaktan bunaldıklarını ifade eden çocuklardan Eyüp Türkmen, "Hava çok sıcak, bir yandan tarlada çalışıyoruz. Serinlemek için de Karasu Nehri'ne giriyoruz. Suda da hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz. Okullar tatil olduğu için evde de yapacak bir iş olmadığı için sıcak hava nedeniyle suya giriyoruz. Bizde suya girmekten keyif alıyoruz" dedi.
Karasu, Muş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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