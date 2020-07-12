Sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanalında serinledi - Son Dakika

Sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanalında serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanalında serinledi Düzce'de sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzerek serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanalında serinledi

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DÜZCE - Düzce'de sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzerek serinledi.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Düzce'de, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar, Sallar Mahallesi'nde vatandaşların tarlaları için kullandıkları sulama kanalına girdi. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, sulama kanalında yüzerek serinledi. Sulama kanalına giren bir çocuk, "Serinlemek için suya giriyoruz. Havuzlar kapalı olduğu için bizde burada yüzüyoruz" dedi.

Sulama kanalının bulunduğu bölgedeki köprüye de çıkan çocuklar, derinliği sığ sulama kanalına atladı.

Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanalında serinledi - Son Dakika
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