Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi
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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

1 saat önce

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Antalya'da, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi, System.String[]
Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Antalya'da, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 32, nem oranı da yüzde 40 olarak ölçüldü.
Sıcak nedeniyle Konyaaltı sahili başta olmak üzere Antalya'daki tüm plajlarda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.
Yüzmeyi ve güneşlenmeyi tercih eden ailelerin çocukları ise kumdan heykel ve kaleler yaparak vakit geçirdi.
Kent merkezinde bulunan süs havuzları ise adeta denize gidemeyen çocukların eğlence merkezi haline geldi.
Süs havuzundaki fıskiye altında oynayan, yüzen, güneşlenen çocuklar, tehlikesine aldırış etmeden serinleyip, eğlendi.
Yıl boyunca çektiği 14 milyon turistle, "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kaleiçi başta olmak üzere Kurşunlu, Düden şelaleleri, park ve mesire alanları da yerli ve yabancı turistlerin serinlemek ve gezi için tercih ettiği mekanlar oldu.
Konyaaltı, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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