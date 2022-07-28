Türkiye 'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi üzerine, çocuklar yasağa aldırış etmeden süs havuzlarında ve parklardaki fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı. Girilmesi tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzuna atlayan çocuklar canlarını tehlikeye attığı görüldü.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi - Son Dakika

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