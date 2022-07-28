Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

28.07.2022 16:17
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlediŞANLIURFA Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi üzerine, çocuklar yasağa aldırmadan süs havuzlarında serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi üzerine, çocuklar yasağa aldırmadan süs havuzlarında serinledi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi üzerine, çocuklar yasağa aldırış etmeden süs havuzlarında ve parklardaki fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı. Girilmesi tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzuna atlayan çocuklar canlarını tehlikeye attığı görüldü.

Vatandaşlar sıcak havadan korunmak için parkları tercih ettiklerini belirterek, günün büyük bir bölümünü ağaç gölgeleri altında geçirdiklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi - Son Dakika

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