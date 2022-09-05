Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

05.09.2022 17:55
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlediŞANLIURFA Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

ŞANLIURFA Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor. 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalan çocuklar cami avlusundan geçen Balıklıgöl suyunda serinledi.

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı. Bazı çocuklar ise kentteki süs havuzları ile Hasan Paşa Cami Havlusundaki su kanalına girerek serinledi.

Çocuklarla birlikte Hasan Paşa Cami avlusunda serinleyen vatandaşlardan Mustafa Güneş, "Urfa'mızın durumu budur. 43 derece sıcaklık var. Çocuklar kendilerini suya atarak serinliyor. Bizde kendilerine yardımcı oluyoruz. Kendilerini yüzmeye de alıştırıyorum. Urfa'da deniz yok. Ne yapalım, elimizdeki imkanlar bunlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Türkiye, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi - Son Dakika

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