Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti
Son Dakika Genel Haber

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti

12 dakika önce

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti -Süs havuzunda serinleyen çocuklar havadan görüntülendiERZURUM - Erzurum'da sıcaktan bunalan öğrenciler Aziziye'de yer alan süs havuzuna akın etti.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti
-Süs havuzunda serinleyen çocuklar havadan görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'da sıcaktan bunalan öğrenciler Aziziye'de yer alan süs havuzuna akın etti.
Geçtiğimiz yıl yapımı Aziziye Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan ve içerisinde bölge için bir ilki de barındıran Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı çocukların akınına uğruyor.
Okulların tatil olmasını fırsat bilen Aziziye'li çocuklar, oyun havuzlu parkta gönüllerince eğleniyor, saatlerce vakit geçiriyorlar. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebildikleri park, 7-24 kapalı devre kamera sistemiyle takip ediliyor. Bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu park haftanın her günü ücretsiz olarak hizmet veriyor. Sıra dışı özelliklere sahip parkın yaşam bölgelerinde olmasından vatandaşlar da oldukça memnun.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye'de birbirinden değerli parklar yaptıklarını, bunlardan birinin de çocuk oyun havuzu olmasın nedeniyle Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu Parkı olduğunu kaydetti.
Park, Aziziye Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak temizleniyor ve özellikle oyun havuzu hijyenik açıdan takip ediliyor.
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
erzurum, aziziye, piyade, şehit, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:48:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]