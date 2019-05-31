Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

16 dakika önce

Osmaniye'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi, System.String[]
Osmaniye'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Osmaniye'de, havaların 36 dereceye çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Devlet Bahçeli Meydanı içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Suda oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak meydandan uzaklaştı. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:41 Kaynak: İHA
Osmaniye, Güncel
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