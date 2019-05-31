Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
16 dakika önce
Osmaniye'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:41 Kaynak: İHA
'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Osmaniye'de, havaların 36 dereceye çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Devlet Bahçeli
Meydanı içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Suda oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak meydandan uzaklaştı. - OSMANİYE
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